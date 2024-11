Il 40º Rally della Lanterna, finale nazionale di Coppa Italia Rally Aci Sport, ha regalato diverse soddisfazioni agli equipaggi sardi che si sono qualificati all’atto decisivo della competizione.

Per il quarto anno consecutivo, Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò della Mistral Racing si sono aggiudicati la vittoria di classe, stavolta non con la Seat Ibiza Cupra nella Rsd20p, ma nella R4 a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo IX con cui hanno chiuso al 77º posto assoluto.

Francesco Fois e Isabella Pinna, portacolori della Sardegna Racing, sono arrivati in 84ª posizione assoluta e hanno conquistato la classe Rstb16p su Mini Cooper S. Vittoria di classe in Rs16 e 93º posto per Pietro Lilliu e Silvia Piras (Suzuki Swift, Max Racing), la “naviga con le labbra rosse” che in tutte le gare porta avanti la propria campagna contro la violenza sulle donne. Successo di classe nella Rsd20p per Davide Murgia e Nico Calliari (Seat Ibiza Cupra, Mistral Racing), mentre Giambattista Serra e Matteo Sanna dell’Autoservice Sport, in gara su Citroën Saxò, hanno chiuso al 92º assoluto e al 6º di classe nella N2.

Non erano qualificati per la finale ma hanno ottenuto un buon 19º posto assoluto Marco Depau e Nicole Grosso (Skoda Fabia R5, Porto Cervo Racing).

Costretti al ritiro, invece, gli altri finalisti sardi: Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia Evo, in corsa per Assoluto e Over55); Alessandro Scurosu e Giandomenico Piccinnu (Renault Clio Rs in R3); Roberto Cocco e Lorenzo Fratta (Renault Clio Williams in A7); Battista Sias e Raffaele Scanu (Peugeot 106 in A6); Moreno Fosci e Francesca Carta (Renault Clio Rs in Ra20p) e Andrea Pisano e Lorenzo Scartabelli (Citroën C2 in Rs16p). Ritiro anche per Enrico Piu e Franco Sanna (Peugeot 208 Rally4), che non erano qualificati per la conquista dei titoli.

Slalom. In Calabria, nel 5º Slalom Città di Altomonte valido come finale dei Trofei Slalom Italia Aci Sport, Giovanni Beccu, pilota di (Kartcross Suzuki 600, Salita Tandalò Motorsport) si è aggiudicato il titolo Under23 e ha chiuso 19º assoluto e 2º di gruppo e classe, mentre Antonello Acquas (Renault 5 Gt Turbo, Abc Motors) si è classificato 9º assoluto, 3º di gruppo e 1º di classe E1/E1-1600t.

© Riproduzione riservata