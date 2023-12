Verde Isola-Monastir ottiene l'inversione di campo, complici i problemi sull'impianto da parte della società sulcitana. Si giocherà al Comunale di Monastir sempre mercoledì, alle 15.30, per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Promozione.

Si tratta dello stesso stadio dove si era disputata l'andata un mese fa, che i carlofortini avevano vinto 1-2, perché la società ha chiesto ospitalità al Monastir non avendo trovato un campo nel Sulcis dove poter giocare.

Da inizio stagione, per tutte le partite fra campionato e coppa, la Verde Isola si è dovuta spostare da Carloforte dove è in corso la ristrutturazione del proprio impianto. La mancanza di uno stadio era stata già il motivo per cui non si era giocato nella data originaria, il 29 novembre. Dopodomani, ma mezz'ora prima (alle 15), si giocherà anche l'altro quarto di finale di ritorno di Coppa Italia Promozione ossia Arborea-Santa Giusta (andata 2-0). Già in semifinale Lanteri Sassari e Siniscola.

