In campo oggi la Promozione con la Coppa Italia, incontri validi per l’andata e la prima giornata dei triangolare dei sedicesimi di finale. Per gli accoppiamenti, il Lanusei ha vinto (4-2) il derby contro la Baunese. Ad Arzana, pareggio senza reti tra Idolo e Tortolì. La Macomerese piega (3-0) l’Abbasanta. Le altre Bonorva-Bosa 4-2, Buddusò-Atletico Bono 4-0, Coghinas-Castelsardo 1-2, Ovodda-Tonara 3-1 e Siniscola-Tuttavista 1-1. Tra sabato e domenica le partite di ritorno.

Nella prima giornata dei cinque triangolari, pareggio (1-1) tra Castiadas e Sant’Elena. Padroni di casa avanti al 18’ con Nicola Vacca, nella ripresa al 42’ il pareggio di Dessì. Stesso risultato (1-1) nel derby Calcio Pirri-Atletico Cagliari. Le reti nella ripresa. La squadra di Busanca passa con una rete di Mastromarino, la risposta degli ospiti è di Nepitella. Equilibrio anche negli altri tre incontri: Guspini-Villacidrese 2-2, Terralba-Arborea 1-1 e Uta-Villamassargia 1-1. Mercoledì prossimo la seconda giornata.

© Riproduzione riservata