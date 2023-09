Giornata di Coppa in Promozione. Per gli accoppiamenti del primo turno si sono giocate le gare di andata, i risultati: Abbasanta-Santa Giusta 1-5, Arborea-Terralba 1-0, Tortolì-Baunese 5-2, Idolo-Lanusei 4-0 e Verde Isola-Villamassargia 0-0.

Per i triangolari era in programma invece la seconda giornata: Alghero-Porto Torres 2-0, Atletico Cagliari-Pirri 0-0, Fonni-Ovodda 1-1, Gialeto-Orrolese 1-1, Gonnosfanadiga-Arbus 0-1, Macomerese-Pozzomaggiore 1-2, Porto Cervo-Coghinas 0-3, Tuttavista Galtellì-Posada 1-0. Non si è giocata Vecchio Borgo-Castiadas per il tragico lutto che ha colpito la squadra cagliaritana, tra le vittime dell’incidente in viale Marconi c’è infatti anche la figlia di un dirigente.

Con la seconda gara dei triangolari arrivano anche i primi verdetti: già eliminate Pirri, Arbus e Posada.

