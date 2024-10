Sono rimaste quattro squadre nella Coppa Italia di Eccellenza e otto in quella di Promozione, che saranno impegnate nuovamente a novembre nel prossimo turno della manifestazione.

Eccellenza. Carbonia-Villasimius e Ossese-Budoni sono le due gare delle semifinali: andata mercoledì 13 novembre, ritorno mercoledì 27 entrambe alle ore 15. I minerari, anche in questa stagione, si stanno confermando "squadra da coppa" e hanno eliminato prima l'Iglesias nel derby e poi il Monastir (che tornerà nel Sulcis domenica in campionato). L'Ossese, di contro, è la formazione detentrice del titolo e affronta il Budoni che guida la classifica di Eccellenza con 17 punti alla pari proprio del Monastir. Finale in campo neutro con data e luogo da definire, chi vince va alla fase nazionale che dà in palio un posto in Serie D.

Promozione. Stesse date (13 e 27 novembre) per andata e ritorno dei quarti. Si giocheranno Coghinas-Usinese, Buddusò-Bonorva, Lanusei-Atletico Cagliari e Terralba-Guspini. Delle otto squadre in corsa figurano due delle tre capoliste al momento in campionato: nel Girone A il Lanusei, appaiato con la Tharros che la Coppa Italia l'ha già salutata, nel B il Bonorva entrambe con 18 punti. Non fa più parte del torneo il Tuttavista Galtellì, ma il suo allenatore Homar Farina dovrà saltare le prossime cinque gare della manifestazione a cui prenderà parte: squalifica lunghissima perché, dopo un'espulsione per doppia ammonizione, ha offeso l'arbitro.

