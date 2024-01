Il 2024 si apre con la Coppa Italia femminile per la Dinamo Women. La squadra sassarese riceve domani al PalaSerradimigni il Brixia Brescia (ore 20) per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia. Gara secca, chi vince affronterà Venezia per un posto nella Final Four.

Le due formazioni si sono affrontate già in campionato: le biancoblù di Restivo hanno espugnato Brescia 82-64 in una gara ben indirizzata già nel primo quarto: 24-11. Ben quattro le giocatrici in doppia cifra Raca (che è stata nominata Mvp del campionato a dicembre), Carangelo, Hollingshead e Toffolo.

La formazione bresciana fa molto affidamento sul trio Garrick-Zanardi-Louka che segna due terzi dei punti dell'intera squadra. Tra i duelli cruciali quello dell'esperto capitano di Sassari Carangelo contro la diciotenne Zanardi 13 punti, quasi 5 rimbalzi e oltre 4 assist a partita.

