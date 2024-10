La coda del primo turno della Coppa Italia femminile è tutta in un’unica partita. Domani lo spareggio a Roma tra la Ferrini, seconda nel girone E, e il Cus Pisa, secondo nel girone D. Con la differenza che la Ferrini insieme all’Amsicora erano le sole squadre (come avviene puntualmente) del girone, erano cinque nel girone D. A differenza degli anni scorsi potrebbero ritrovarsi nel Round 2 dove una delle due sarà eliminata. Nella scorsa stagione, nella Final Five di Brà, la Ferrini concluse al secondo posto, l’Amsicora al terzo, partendo dallo stesso girone nel Round 1.

Tra Ferrini e Cus Pisa c’è una categoria di differenza, la squadra toscana milita in serie A1, la seconda divisione. E’ giunta seconda nel girone C dietro il Milano HP, e davanti ad un’altra squadra della serie A Élite, l’Argentia. Per le ragazze di Valeria Spitoni un’opportunità dopo due sconfitte. La vincente accede al Round 2, dove troverà l’Amsicora, domenica prossima a Ponte Vittorio.

