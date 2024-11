Dal 2022 la Coppa Italia di hockey su prato è il primo trofeo assegnato nella stagione. A Brà si conclude così la prima fase del 2024-25 con le Final Four della Coppa, che precedono la stagione indoor e l’inizio del campionato su prato, nel prossimo marzo.

C’è la Ferrini che tenta di portare in Sardegna un trofeo che manca dal 2019, quando vinse l’Amsicora del triplete, e che sfiorò nel 2021 quando venne battuta in finale dall'Argentia. Unica rappresentante in lizza per la vittoria, il calendario, come è stato pensato, non consentiva la qualificazione, come in passato, di entrambe le squadre cagliaritane, come nella stagione scorsa quando la Ferrini arrivò seconda nella Final Five e l’Amsicora terza.

Il duello tra le due squadre è iniziato nel Round 1 con due vittorie dell’Amsicora, qualificata al secondo turno. La Ferrini. Ha battuto il Cus Pisa nello spareggio per la qualificazione al Round 2, dove ha raggiunto l’Amsicora, lo scontro diretto, il terzo in un mese è stato vinto agli shoot out dalla squadra di Valeria Spitoni. Oggi a Bra, nella semifinale, la Ferrini affronta l’HP Milano, giunta in Piemonte dopo cinque vittorie, quattro nel Round 1 senza subire reti, l’ultima con il Butterfly Roma, 3-1. L’altra semifinale mette di fronte la Lorenzoni Brà, detentrice della Coppa e Torino Universitaria. Le vincenti si affrontano domenica in finale.

Nessuna squadra sarda nel torneo maschile, dopo l’eliminazione di Amsicora e Cus Cagliari nel Round 2. Final Four sempre a Brà, oggi sfide tra Bonomi e Lazio, e fra Tevere e Brà.

