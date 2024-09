Si è chiuso oggi il quadro delle gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. La corazzata Monastir espugna (1-3) il campo della Ferrini Cagliari. Ospiti in vantaggio con Sarritzu, momentaneo pari con Caddeo, poi a segno ancora Sarritzu e Nurchi per la squadra di Marcello Angheleddu.

L’Ossese, con risultato all’inglese (0-2), si è imposta sul campo del Ghilarza. Le reti nella ripresa di Mascia e Virdis.

Parità (1-1) nel derby Carbonia-Iglesias. La formazione di casa è passata avanti con Caversan al 34’ su rigore. Il pareggio degli uomini di Murru, sempre su rigore, al 41’, porta la firma di Di Santoro.

Inizia bene il Li Punti che a Sassari ha sconfitto (2-1) l’Alghero. Le reti dei sassaresi di Centeno e Oggiano. In mezzo il gol di Baraye per i giallorossi.

Vittoria in rimonta (1-2) per la Nuorese a Gavoi contro il Taloro. Gavoesi in gol con Roberto Mele al 60’. Due minuti dopo il pareggio di Satta ed al 66’ il gol del bomber Mauricio Villa.

Con una rete di Camba, il Villasimius di Nicola Manunza piega l’ostico Barisardo.

In corso Calangianus-Tempio. Galletti in vantaggio al 13’ (autorete di Dombrovoschi) e con un uomo in meno per l’espulsione di Mejiri al 37’.

Giocata ieri San Teodoro-Budoni 0-4.

Domenica prossima alle 17, a campi invertiti, le partite di ritorno. Ad eccezione di Monastir-Ferrini (ore 17) e Budoni-San Teodoro (18), anticipate a sabato.

© Riproduzione riservata