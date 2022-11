Sono terminate in parità le partite di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. A Sassari, la super sfida tra Latte Dolce e Budoni è finita senza reti. Una partita combattuta tra due formazioni che stanno facendo molto bene anche in campionato e che lotteranno per il salto di categoria.

Pioggia di gol nell’altro incontro tra Carbonia e Tharros. Tre reti per parte. Il primo tempo si è chiuso uno a uno (gol di Porcheddu per i minerari e Tetteh per i biancorossi). Le altre marcature nella ripresa. Le firme sono di Muscas (doppietta) per il Carbonia e Calaresu e Atzeni per la formazione di Giampaolo Murru.

Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno il 30 novembre alle 15.

