Ossese e Sant'Elena si giocheranno la finale di Coppa Italia di Eccellenza. L'Ilva capolista del campionato, ha vinto per 2-0, sull'Ossese dopo aver perso con lo stesso punteggio la gara di andata.

Per l'Ilva in gol nella ripresa Nico Maitini e Coschiera. La gara è stata poi decisa ai rigore col successo per 6-5 dell'Ossese. Nell'altra semifinale il Sant'Elena ha superato il Bosa per 1-0 con rete di Piroddi.

All'andata la gara era finita 3-3. Il Sant'Elena è stato guidato da Fabio Vignati dopo le dimissioni dell'allenatore Marco Piras.

