Si giocano domani alle 16 le gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. In programma Carbonia-Monastir (all'andata è finita 2-1 per i minerari), Nuorese-Calangianus (0-1), Alghero-Ossese (0-0), Tempio-Budoni (2-4). Tutte gare dal promostico incerto fra squadre che vanno forte in campionato. In Prtomozione per accordo fra le società il derby Lanusei-Tortolì si gioca alle 17. Alla stessa ora è in programma Ovodda-Terralba.

