L’altra finalista di Coppa Italia di Eccellenza è l’Ossese. La squadra di Mario Fadda si è imposta per 3-2 contro i bianconeri nella gara di ritorno delle semifinali. Per i padroni di casa a segno Mele, Littarru e Falchi, per l’Ossese Virdis e Cocco. Va avanti quindi l’Ossese grazie al successo dell’andata per 2-1. Si troverà davanti il Castiadas che ha superato ai calci di rigore il Guspini dopo aver raddrizzato la sconfitta dell’andata. Per Ossese e Castiadas si tratta della prima finale nella Coppa di Eccellenza. Per il Taloro sfuma la quinta finale. Il titolo è detenuto dal Carbonia.

