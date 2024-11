Alle Final Four di Brà stacca il biglietto solo la Ferrini femminile che nel Round 2 ha eliminato l’Amsicora. Fuori, tra gli uomini, ancora l’Amsicora e il Cus Cagliari. Nelle finali maschili non ci saranno squadre sarde, è un fatto inconsueto e, ad eliminare l’Amsicora è stato proprio un ex, il cagliaritano Luca Angius, attualmente alla guida della Lazio dove ha concluso la carriera da giocatore.

Coppa Italia femminile

La Ferrini approda alle finali, dopo il secondo posto della scorsa edizione. Ha battuto l’Amsicora 4-1 agli shoot out, dopo i sessanta minuti regolamentari le due squadre erano sull’1-1. L’Amsicora campione d’Italia partiva favorita in forza dei due derby vinti nel Round 1. La Ferrini si era qualificata al secondo turno vincendo 5-0 lo spareggio con il Cus Pisa. Nuovamente di fronte ieri a Ponte Vittorio, lo scenario è cambiato. Vantaggio dell’Amsicora con la giovane Ilaria Gallino, pari di Sara Muccelli. La Ferrini soffre ma resiste, paga gli allenamenti di fortuna per l’indisponibilità del “Maxia”, interessato dai lavori di rifacimento del manto sintetico. L’Amsicora attacca ma non passa, nel finale rischia, e si va agli shoot out. Diventa protagonista Agustina D’Astola, che para tre conclusioni dell’Amsicora. La Ferrini festeggia, a Brà trova, il 16 e 17 novembre, Lorenzoni, Milano HP e Torino Universitaria.

Coppa Italia maschile

Epilogo inatteso a Ponte Vittorio, va in finale la Lazio che ha battuto l’Amsicora 6-4 agli shoot out, 2-2 dopo i tempi regolamentari.

Per il Cus Cagliari il compito era difficile in partenza e la Tevere campione d’Italia non ha fatto sconti, 4-1 e universitari eliminati al secondo turno.

L’Amsicora per due volte non ha conservato il vantaggio. Due volte Ojeda e due volte la Lazio ha ripreso la partita. Il risultato non cambia e agli shoot out vince la Lazio, l’Amsicora è fuori.

Il Cus Cagliari nel primo anno nella Élite nazionale esce al secondo turno, dopo il Round 1 nel girone con Amsicora e Ferrini. La Tevere, prima nel girone C a punteggio pieno, non si è distratta, nemmeno quando avanti 2-0 il Cus ha provato a riaprirla con la rete di Sanna.

La Final Four sarà un affare tra Tevere, Lazio, Brà e Bonomi.

