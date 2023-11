L’Ossese batte (2-0) l’Ilvamaddalena. Finisce in parità (3-3) Sant’Elena-Bosa.

Si sono giocate oggi le gare di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. A Ossi i padroni di casa si aggiudicano il round uno grazie a due reti nella ripresa. A segno Scanu e Madeddu su rigore.

Pioggia di reti nel match disputato a Capoterra. I quartesi sono passati in vantaggio con Fadda al 9’. Al 23’ il pareggio di Pinna. Al 28’ primo gol in maglia biancoverde di Curreli per il 2-1. Al 46’ il tris di Fadda. Un minuto dopo accorcia le distanze Di Angelo.

Nella ripresa, in pieno recupero il gol del definitivo pari firmato da Madau. «Un risultato giusto», dice il presidente del Sant'Elena, Luca Meloni. Le gare di ritorno si giocheranno, a campi invertiti, il 29 novembre.

