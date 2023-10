Usinese e Alghero tornano domani in campo per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione.

La squadra allenata da Giuliano Robbi è reduce dal pareggio, nell'anticipo di sabato giocato al Peppino Sau, contro la Nuorese di Luca Rusani. Per i rossoblù è il terzo pari, in altrettante partite.

Gli algheresi, allenati da Gian Marco Giandon, vengono da una sconfitta di misura contro la Macomerese, dopo aver ottenuto una vittoria e un pareggio.

«Tornare subito in campo è un’opportunità per reagire dopo la sconfitta di domenica. Dovremo dosare un po’ le energie visti i tre impegni settimanali ma andremo per fare la nostra gara», queste le parole di Giandon.

Il fischio d'inizio è fissato alle 18 al Peppino Sau.

