Sottotitolo: L'alfiere del Tennis Elmas nel maschile e la portacolori dello Sporting Ct Quartu nel femminile, si sono aggiudicati il Memorial Gianfranco Fara



Sono stati ottanta i partecipanti al “Memorial Gianfranco Fara”, l'Open disputato sui campi del Marina Residence. Nel tabellone femminile, doppietta per Cristina Pili. La giovane portacolori dello Sporting Ct Quartu, accreditata della testa di serie numero 2 e 3.4 nella classifica operativa, ha vinto il singolare battendo con un doppio 6-1 Chiara Casula (3.5, Quattro Mori Tennis Team) e poi il doppio, proprio con Casula, 5-3, 4-6, 10-7 in finale contro Renata Petruzzo (Ntc Margine Rosso) ed Elisabetta Pisano (Tc Su Planu).

Nel singolare maschile, vittoria per il favorito della vigilia, Francesco Contu (3.2, Tennis Elmas), che ha superato 6-3, 6-1 il numero 2 del seeding Daniel Matteo Lena (3.2, Ct Decimomannu). Proprio Lena ha fatto collezione di doppi, vincendo con due rappresentanti del Quattro Mori: il maschile con Tommaso Rinaldi (6-1, 6-3 su Marco Picci del Tc Settimo San Pietro e Pierandrea Ligia de Le Saline) e il misto con Cinzia Oppo (7-6, 6-1 su Tommaso Caddeo dell'Easy Tennis e Casula). Nei “tabelloni di chiusura” dei Quarta categoria, il 4.2 de Le Saline Naoyuki Hosokawa (Le Saline) l'ha spuntata 6-3, 3-6, 10-6 sul pariclassifica Giuseppe Virdis (Gt Generale Gastone Rossi) nel maschile. Nel femminile, la finale ha visto affrontarsi due tesserate dello Sporting Ct Quartu, con la 4-1 Clara Cicalò che ha battuto 6-0, 6-3 la 4.2 Vitalia Desogus.

