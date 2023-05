Francesco Contu e Sofia Del Balzo Ruiti hanno vinto la seconda edizione del Match-Point Open sui campi del Marina Residence.

Nella finale maschile, il derby targato Tennis Elmas con i primi due del seeding ha visto il 2.6 battere 7-6(5), 6-3 il 2.7 Dario Nicolini.

Nella finale femminile, la 3.3 tesserata per il Ct Decimomannu, accreditata della seconda testa di serie, ha regolato con un doppio 6-2 Chiara Dasara (3.4, Quattro Mori Tennis Team).

Nel doppio maschile, sono arrivate in finale le prime due coppie del tabellone, con Lorenzo Floris e Michele Sanna dello Sporting Ct Quartu, che hanno avuto la meglio per 7-5, 6-3 su Giacomo e Tommaso Caddeo dell'Easy Tennis.

