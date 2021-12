Si sono conclusi sui campi del Poggio Sport Village i Campionati Sardi di Terza categoria di tennis. Nel singolare maschile, il titolo è andato a Francesco Contu (Ct 97 Villaputzu), che ha superato 6-4, 7-5 Filippo Clemente (Tennis Elmas).

Nel tabellone femminile, successo per Carolina Cicu (Torres Tennis), che ha regolato 6-0, 6-1 Laura Saba (Tc Carbonia).

Il titolo del doppio maschile è andato ai padroni di casa Dario Lopes/Simone Secci, che hanno battuto 6-4, 6-4 il compagno di circolo Alessandro Valli e Alberto Carboni (Tennis Portisco). Nel femminile, vittoria per il Quattro Mori Tennis Team, con Alessandra Virdis e Patrizia Mirtillo che hanno avuto la meglio per 6-0, 7-5 su Sara Demuro e Anna Barlini Pischedda del Tc Cagliari. Sfida tutta in famiglia in doppio misto con Alessandro e Anna Maria Valli (padre e figlia tesserati per il Poggio Sport Village), che hanno battuto 6-4, 6-1 i compagni di circolo Antonio Corda e Alessandra Esu (marito e moglie).

© Riproduzione riservata