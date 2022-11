Nel campionato di Promozione regionale di basket prosegue la corsa in vetta di Iglesias, nel girone sud, e della Demones Ozieri, al nord.

Sud. La compagine iglesiente fa 6 su 6 espugnando il parquet del Poetto per 55-65. Partita in equilibrio nei primi due quarti (27-24 al 20’), e break ospite che arriva al rientro dal riposo lungo (37-47 al 30’). Nell’ultima frazione vantaggio consolidato fino alla sirena finale. Al Poetto non basta avere il top scorer della gara, Farci con 20 punti. Alle spalle convincente successo del Jolly Dolianova contro il Sinis Basket, per 55-44. Padroni di casa trascinati dalla vena realizzativa di Mura, il migliore con 18 punti a referto. Vittorioso anche il Panda Monserrato, sul filo di lana, contro il Genneruxi Cagliari, con il punteggio di 62-60 (tra i monserratini Tosadori chiude a quota 21). Successo in rimonta, il terzo stagionale, per Serramanna che si impone sul Condor Monserrato per 50-46. Ospiti avanti di 10 al 30’ (30-40). Nell’ultimo quarto i padroni di casa ribaltano il risultato, grazie a una buona prova collettiva. Miglior realizzatore è Principato, con 10 punti. Chiude il quadro della giornata il successo del Madas Siliqua, per 70-56, contro Terralba.

Nord. La capolista non perde un colpo e porta a casa la quarta vittoria in altrettante partite. La vittima è Arzachena, che cade per 69-53. Sfida a senso unico sin dai primi 20’ (45-18). Padroni di casa che controllano fino al 40’. Miglior realizzatore è Coradduzza, della Demones, con 22 punti. Alle spalle colpo esterno della Pallacanestro Nuoro, trascinato da un Bassanello da 26 punti, che si impone sul campo del CMB Porto Torres per 65-79. Vittoria casalinga del Nulvi contro il Sant’Orsola Sassari per 79-67, al quale non basta un Cau da 25 punti personali. Rinviata, infine, la sfida tra Aurea Sassari e Ichnos Nuoro.

