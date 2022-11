Nei tornei femminili prosegue la corsa in vetta, e a punteggio pieno, da parte di Virtus Cagliari in B regionale e Basket 90 Sassari in C.

B regionale. La Virtus non fa sconti e travolge il Su Planu a domicilio con il punteggio di 36-114. Partita senza storia sin dalla prima frazione, chiusa 8-34. Tra le cagliaritane si è messa in mostra Bosilj, a referto con 26 punti personali. In chiave classifica, alle spalle delle cagliaritane arriva il sorpasso della Kiron Elmas ai danni dell’Astro. Le masesi, infatti, superano la New Basket Ploaghe per 87-28, grazie anche alla buona vena realizzatrice di Matta con 14 punti, e approfittano della sconfitta della compagine di Sestu. Il quintetto allenato da Carla Tola, infatti, viene battuto, tra le mura di casa, dal San Salvatore Selargius, per 67-71. Selargine che hanno sempre guidato il punteggio, resistendo al rientro avversario nei minuti finali. Da segnalare, nel San Salvatore, i 20 punti firmati da Vargiu. Vittoria, infine, dell’Antonianum Quartu, il casa del Cus Cagliari, per 23-49. Quartesi trascinate dai 20 punti firmati da Pacilio.

C regionale. Come già anticipato, guida a punteggio pieno il Basket 90 Sassari, alla quarta vittoria in altrettante gare, dopo aver superato la Coral Alghero per 68-52. Alle spalle prosegue la corsa del tandem Nulvi – Condor Monserrato. Le nulvesi ottengono il successo sul campo del Basket Quartu al termine di una sfida combattuta ed equilibrata e chiusa sul 67-71. Le monserratine, invece, superano la Pallacanestro Nuoro per 50-39.

