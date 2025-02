Inizia con una sconfitta il percorso della Confelici Cagliari nella Poule Gold della Serie B Interregionale. Dopo un match condotto sempre sul filo dell’equilibrio, gli esperini subiscono l’accelerazione finale del Loreto Pesaro, che con un ultimo periodo da 27 punti realizzati porta a casa il successo finale sul 76-61.

La gara. Mani fredde in avvio: i padroni di casa tentano un primo, timido, allungo sul 9-5, ma l’Esperia replica subito con Thiam e Maresca e trova il vantaggio al 10’. Nel secondo periodo i marchigiani ripartono con maggior piglio e mettono subito in piedi un break di 5-0 che li riporta avanti. La Confelici prova a restare in scia, ma Loreto chiude in crescendo il primo tempo e va alla pausa lunga sul +5. Al rientro in campo Giordano griffa la parità a 27 con due centri consecutivi, Pesaro replica (altro break di 9-1) e la sfida torna sui binari del punto a punto. L’allungo decisivo arriva nell’ultima frazione: Aglio e Battisti scavano il solco (+11), ma stavolta la Confelici non ha benzina a sufficienza per un’altra reazione e soccombe.

Loreto Pesaro-Esperia 76-61

Italservice Pesaro: Delfino 14, Cevolini, Arduini ne, Battisti 3, Cipriani 6, Mattioli ne, Tognacci 15, Santucci 12, Aglio 9, Broglia 5, Gulini 12, Jareci ne. Allenatore Ceccarelli

Confelici Carni Cagliari: Manca 6, Cabriolu 1, Giordano 15, Potì 15, Thiam 13, Picciau, Locci, Maresca 6, Pili 5, Sanna. Allenatore Manca

Parziali: 13-14; 27-22; 49-43

