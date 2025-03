Dimenticare in fretta la pesante sconfitta contro Ozzano e ripartire con un segnale forte. La Confelici Cagliari si prepara alla sfida casalinga di domenica (ore 17) contro l'Halley Informatica Matelica, seconda forza della Poule Gold di Serie B Interregionale. Un impegno tutt'altro che semplice: i marchigiani hanno inanellato quattro vittorie consecutive prima di cadere mercoledì in casa contro la Stella Ebk (69-62). Per i granata, invece, il bilancio è opposto: una sola vittoria in quattro turni, troppo poco per una squadra che punta ai playoff.

L'Esperia ha bisogno di un cambio di marcia e di una prestazione solida per non perdere ulteriore terreno. Gli occhi della difesa saranno puntati su Omar Dieng, terzo miglior marcatore del campionato con oltre 17 punti di media. Servirà una gara di grande intensità, come sottolinea Edoardo Maresca: «Contro Ozzano non abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Non eravamo al meglio fisicamente, ma una sconfitta così pesante non doveva accadere. Questo ci fa capire ancora una volta il livello del campionato: Ozzano è ben allenata e gioca bene, ma anche noi non siamo da meno e non possiamo permetterci prestazioni del genere».

Ora l'attenzione è tutta su Matelica: «Affrontiamo forse la squadra più forte della Serie B Interregionale, esperta e talentuosa, guidata da un grande coach come Trullo. Servirà una partita perfetta per portare a casa due punti fondamentali. Siamo arrabbiati e vogliosi di riscatto, dobbiamo dimostrare che ci siamo». Un pensiero anche ai tifosi: «La classifica è corta, ogni aiuto può fare la differenza. Invitiamo tutti a riempire il palazzetto domenica e spingerci verso la vittoria».

