Ieri sera nel ring di Sarroch si sono disputate le finali regionali della categoria Junior di pugilato (14 - 15 anni), lasciapassare per le finali nazionali. Nella categoria 50 kg si afferma Francesco Pinna (Elmas Boxe), che in tre riprese ha la meglio sul pugile cagliaritano Gabriele Schintu (Boxe Sant'Elia). Nei 52 kg Filippo Minniti ( Team Erittu Sassari) vince ai punti nei confronti di Nicolò Bionda (GP Calangianus). Nel derby tutto cagliaritano Riccardo Zucca ( Palastike') prevale su Andrea Marroccu (Team Cappai). Mentre nella categoria 57 kg Giuseppe Nardi (Se.Sa Boxe Group Porto Torres) vince, per intervento medico alla terza ripresa, sul pugile sulcitano Davide Mei ( Victoria Boxe Sardegna). Passano alle fasi nazionali, per mancanza di avversari Lorenzo Mossa ( 48 kg, Gymnasium Boxe Sassari), Alessandro Cafaro (63 kg, Elmas Boxe) e Cristian Matta ( 66 kg, Sulcis Boxe)."Sono sempre di meno i praticanti di questa disciplina - afferma Antonello Loi, ex campione italiano, preparatore del turritano Giuseppe Nardi -. Il pugilato è infatti sport di grande sacrificio e i giovani attuali sono attratti da altre prospettive. Sono però convinto che i pugili sardi vincitori a Sarroch sapranno farsi valere anche alle fasi nazionali". Che si terranno dal 4 all'8 maggio a Mondovì.



