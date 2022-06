Terza vittoria consecutiva. La Ferrini non conosce ostacoli all’Eurohockey Team Challenge I, giunto alla terza giornata, a Copenaghen. L’ultima vittima è il Soroksari Olcote battuto 7-0, risultato che vale il primo posto del girone a punteggio pieno. Domani ultima giornata, si gioca per un posto nell’Eurohockey Trophy, la seconda divisione europea, che l’Italia ha appena perso dopo il ritiro del Bra. L’avversaria è la formazione turca del Gaziantek Polisgucu, giunta seconda nell’altro girone con due vittorie e una sconfitta. L’altra partita che assegna un posto al Trophy si gioca tra gli irlandesi del Lisnagavery, che hanno vinto il loro girone, e i danesi del Copenaghen.

Oggi la vittoria con il team ungherese è giunta dopo una prima frazione di studio conclusa con una rete di Ojeda su corto quasi allo scadere.Nel secondo quarto arriva il raddoppio ancora su corto di Edris. Dopo il riposo la Ferrini accelera e in tre minuti segna due reti su azione, con Palmas (prima rete europea) e Ojeda. Nell’ultima frazione c’è gloria per il portiere Sorrentino che neutralizza due corti prima di lasciare spazio al suo secondo, Boi. E negli ultimi cinque minuti la Ferrini dilaga con le reti di Edris, Ojeda e Sulanas.

Dopo tre partite la porta di Sorrentino è l’unica, tra le otto squadre dei due gironi, a non aver subito reti. Leo Ojeda con la tripletta di oggi è il secondo marcatore del torneo con sei reti, dopo l’irlandese Nelson che ne ha segnato otto. Gli avversari di domani hanno messo sinora in evidenza Ali Ozkilic, con tre reti su azione e due su corto.

La Ferrini rientrerà a Cagliari martedì, ma avrà poco tempo per raccontare l’esperienza europea. Venerdì nuovamente in viaggio, destinazione Bra per i playoff scudetto. Sabato si giocano Bra-Ferrini e Tevere-Amsicora.

