Quattro incontri per raggiungere il record dei punti in Serie D. E’ l’obiettivo che si è posto il Muravera per questo finale di stagione. La squadra di Francesco Loi occupa la nona posizione con 43 punti. Ha raggiunto la salvezza con largo anticipo ed ora ambisce ad arrivare almeno a 48 punti. Nell’ultimo impegno il buon pareggio con la Vis Artena, nonostante una formazione largamente rimaneggiata. “Una partita a livello tattico perfetta”, dice Loi. “Avevamo in elenco tredici Juniores di cui quattro classe 2003 e tre classe 2004. Le assenze non si sono fatte sentire. Questo significa che durante la stagione si è fatto un gran lavoro anche in prospettiva. Non dimentichiamo che questo è un torneo nazionale alla soglia del professionismo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo”, continua, “in anticipo nonostante tutte le difficoltà ed il livello altissimo del torneo. Un mezzo miracolo sportivo. Ora cercheremo”, chiude, “di raggiungere il record storico di punti in D per questa società”. Il Muravera torna in campo l’8 maggio: in programma la trasferta di Carbonia.

© Riproduzione riservata