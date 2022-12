Chi da palla inattiva ferisce, da palla inattiva perisce. Peccato che l’1-1 del “Nespoli” serva più alla Lucchese che all’Olbia, che chiude il girone d’andata del campionato di Serie C e il 2022 davanti al proprio pubblico con l’ennesimo pareggio.

E 15 punti che confermano la zona playout. La squadra di Roberto Occhiuzzi parte bene: clamorosa l’occasione fallita, però, al 18’ con Contini, che tutto solo, lanciato a rete, cerca il colpo vincente a tu per tu col portiere ospite salvo trovare la deviazione in angolo. Così, come spesso accade, è l’avversario a passare in vantaggio col primo vero tiro in porta, come succede al 38’, quando dagli sviluppi di un calcio d’angolo Quirini trova il varco per lo 0-1 del “Nespoli”.

Nella ripresa Occhiuzzi ricorre ai cambi per provare a recuperare lo svantaggio, e alla fine il pareggio arriva, siglato da La Rosa al 28’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Cresce la voglia di ribaltare il risultato, ma i toscani non ci stanno a lasciare la Gallura a digiuno, e dopo 6’ di recupero, e un paio di occasioni per parte, il triplice fischio certifica l’1-1.

