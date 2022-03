Si rivede l’hockey su prato giocato, dopo più di tre mesi dalle ultime partite. Si inizia a spron battuto. Con la Coppa Italia sono in programma a Cagliari, da giovedì a domenica, nove partite.

Il ricordo. Tutto il movimento ricorderà Pino Palmieri, figura di primo piano dell’hockey, vicepresidente federale e presidente del Bra scomparso nei giorni scorsi.

Nel Round 3 entrano in scena le big, quindi le cinque squadre sarde che militano in A1 maschile e le due della A1 femminile. Il torneo maschile è suddiviso in due sottogironi di tre squadre ciascuno. Nel primo ci sono Amsicora, HT Sardegna e Juvenilia Uras che giocheranno a Ponte Vittorio. Nel secondo con Ferrini e Cus Cagliari ci sarà l’HC Riva del Garda, formazione che milita in serie A2, fresca vincitrice del titolo indoor under 18. Le partite si giocheranno al “Maxia”.

Il programma. Le prime partite sono in programma domani, scenderanno in campo Amsicora-Juvenilia Uras (ore 20,30) e Ferrini-Cus Cagliari (ore 20). Sabato si torna in campo alle 15 con HT Sardegna-Amsicora e Ferrini-HC Riva. Terzo turno domenica mattina alle 10 con Juvenilia-HT Sardegna e HC Riva-Cus Cagliari. Sempre domenica, al Maxia, con inizio alle 15 sfida tra le prime classificate dei due minigironi.

Non basta, Ferrini e Amsicora saranno di fronte nel Round 3 della Coppa Italia femminile. Due le partite in programma, entrambe al Maxia, per effetto della vittoria della Ferrini sull’Amsicora, 3-0, nel Round 2. Sabato alle 13 la prima partita, si replica domenica alla stessa ora.

Così la scorsa stagione. Nella scorsa stagione la Ferrini è stata finalista di Coppa Italia nelle due competizioni, maschile e femminile, perdendo rispettivamente con Bra e Argentia, che si aggiudicarono il trofeo dopo aver vinto lo scudetto.

Considerato il lungo stop, le condizioni fisiche ancora approssimative, gli stranieri ancora in fase di rodaggio (almeno quelli già a disposizione), non si prevedono partite dall’esito scontato. Ancora una settimana e sarà nuovamente campionato.

Le gare di recupero che dovevano aprire la seconda fase dei campionati sono state posticipate. Per la A1 maschile, HT Sardegna-Bra inizialmente in programma sabato, si giocherà il 10 aprile. Argentia-Amsicora, valida per la prima giornata della A1 femminile si disputerà il 2 giugno.

