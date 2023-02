Colpo dell’Atletico Uri che espugna (0-3) il campo della capolista Paganese. Sconfitte per Arzachena, Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena. Sono i verdetti della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G.

Quinto risultato utile consecutivo per l’Uri di Massimiliano Paba che ha sbloccato l’incontro al 7’ con Aloia su assist di Ravot. Al 19’ il raddoppio firmato dal giovane Fiorelli con una conclusione da fuori area. Nella ripresa, dopo alcune occasioni dei padroni di casa, al 33’ Aloia firma il tris su cross dalla destra di Ravot.

La Cos si arrende (0-2) alla Casertana dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Floris al 24’ della ripresa per doppia ammonizione. Al 27’ su un angolo De Luca salva su Ferrari ma sulla ribattuta Turchetta non può far nulla. Nel recupero su azione di contropiede Casoli raddoppia.

L’Arzachena perde (2-0) lo scontro diretto playoff contro la Lupa Frascati che passa all’ultimo minuto del primo tempo con Gemmi su punizione. Nella ripresa, al 31’ gli ospiti raddoppiano con Frosali sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Portici espugna (0-1) il campo dell’Ilvamaddalena con una rete in avvio di gara di Nocerino, abile a sfruttare un errore della difesa. Padroni di casa che hanno cercato di raddrizzare la gara ma la difesa campana ha retto.

