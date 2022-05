Giornata da dimenticare per le squadre della A1 maschile, perdono Ferrini, Juvenilia Uras e HT Sardegna. Una grande giornata nel massimo campionato femminile, con la vittoria della Ferrini quasi decisiva nella corsa a uno dei sei posti della Top Level della prossima stagione.

A1 Maschile. Non è un buon momento per la Ferrini, sconfitta anche a Bondeno 4-3. Seconda battuta d’arresto consecutiva, il vantaggio sulla seconda, proprio il Bondeno, si assottiglia e scende a + 5 con due partite in più. Momento sfortunato per gli infortuni, dopo pochi minuti lascia il campo Raccioppi infortunato, nel corso della partita lo segue Binaghi. Doppio svantaggio nella prima frazione, danni limitati da un corto di Ojeda nella seconda. Dopo l’intervallo la Ferrini pareggia con Sulanas, nuovo vantaggio del Bondeno ancora raggiunto da un corto di Ojeda. Nel finale la quarta rete del Bondeno, la Ferrini potrebbe pareggiare ma non trasforma due corti. L’Amsicora non ha giocato, aveva anticipato e vinto il match con Valchisone. Viene così staccata nella corsa al secondo posto. Ma ora, alle spalle della Ferrini inizia il tempo degli scontri diretti.

Nel girone A la Juvenilia regge l’urto della Tevere sino ai minuti finali della terza frazione, ma soccombe 3-1. Al vantaggio romano la squadra di Tocco è rimasta compatta ed ha costruito la rimonta finalizzata da un corto di Mura nel terzo quarto. La Tevere ha segnato due reti poco dopo chiudendo così la partita.

Nuova sconfitta dell’HT Sardegna. A Roma è stato battuto dal Butterfly per 6-1, con rete di Tomasi.

A1 Femminile. Nell’anticipo della sesta di ritorno, impresa della Ferrini che a Catania ha battuto il Valverde 3-2. Era uno dei tanti scontri diretti che le ragazze di Maria Alacid devono sostenere nella corsa alla Top Level, e per il Valverde era una sorta di ultima spiaggia per agganciare il treno delle prime sei, chiuso proprio dalla Ferrini. E’ stata Florencia Barbera ad aprire le marcature e dare fiducia alle cagliaritane. Che non si sono scomposte nemmeno dopo la rimonta del Valverde che è passato a condurre con Paz e Baldanza. Il pareggio di Lorena Flamini è il segnale della riscossa in una gara comunque incerta e nervosa. Calvete segna la rete della vittoria che manda la sua squadra a +6 dal settimo posto.

