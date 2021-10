È iniziato in tutta l’Isola il campionato di Promozione regionale di basket. Oltre al girone del Sud, infatti, prime palle a due anche nel raggruppamento del Nord. Ancora poche partite, rispetto al programma originario, ma la “macchina” comincia a mettersi in moto.

Girone Sud. È un tris di vittorie esterne che caratterizza la seconda di andata. In tutti i casi partite combattute ed equilibrate. A partire dal successo esterno della Sulcis Spes Sant’Antioco ai danni del Basket Quartu A. Era la sfida tra le due vincitrici della prima giornata, quella che ha visto imporsi i sulcitani per 57-61. Ospiti che comandano sin dai primi minuti, fino al 40-51 del 30’. Nel finale i quartesi cercano la rimonta, ma la Sulcis Spes controlla e porta a casa i due punti che valgono il primato. Top scorer della gara è Aralossi, con 14 punti. Bella vittoria anche del Poetto sul campo del Sinnai (75-79). Anche in questo caso è la formazione ospite a guidare nel corso dei 40’ di gioco, raggiungendo il +14 all’intervallo (34-48) e gestendo, nella seconda parte di gara, il ritorno dei padroni di casa. È del Poetto anche il miglior realizzatore, Di Ciaula, autore di 26 punti. Punteggio basso, invece, nella vittoria del Condor Monserrato, per 41-45, sul campo dello Spirito Sportivo.

Girone Nord. L’unica vittoria casalinga del torneo arriva da Nuoro, con i padroni di casa che “bagnano” il loro esordio battendo la new entry Arzachena per 64-34. I nuoresi, trascinati da un Puddu da 22 punti personali, sono troppo forti per la matricola del torneo. Vittoria esterna, infine, per la Masters Sassari, che espugna il parquet della Demones Ozieri per 63-68. Partita combattuta, con i sassaresi avanti 33-39 al 20’. Nel finale la Masters controlla la situazione e porta a casa i primi due punti della stagione. La Demones si deve accontentare del miglior marcatore della serata, Longu con 24 punti.

© Riproduzione riservata