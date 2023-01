Nel giorno in cui la capolista Virtus Cagliari osserva il turno di riposo, in campo 3 partite sulle 4 in programma nel torneo di Serie B regionale di basket. Anche in questo caso il maltempo fa lo scherzetto, non permettendo la disputa della sfida tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero, le due seconde della classe.

La sfida. Con il rinvio tra quartesi e algheresi, la sfida del cartello nel girone coinvolge Astro e Kiron Elmas. Al termine di 40’ combattuti e con un buon pubblico presente, la spunta la compagine allenata da Nello Schirru per 57-62. Avvio equilibrato, con le masesi che cercano la fuga nel secondo quarto, andando al riposo sul 23-34. Al rientro in campo squadre che cercano di chiudersi difensivamente, schierandosi a zona, ma Elmas che non concede recuperi dalla formazione avversaria, chiudendo con la vittoria. Migliore realizzatrice è Loi con 18 punti.

Le altre. Bella gara anche tra San Salvatore Selargius e Su Planu, che ha visto vincere la compagine selargina per 74-70. Grande equilibrio nei primi due quarti (40-42 al 20’) e allungo decisivo delle padroni di casa nella terza frazione (65-55 al 30’). Nell’ultimo quarto si segna meno, con le ospiti, trascinate anche da una Piaz da 29 punti personali, che riducono lo svantaggio fino al 74-70 finale. Nell’altra gara vittoria della New Basket Ploaghe, contro il Cus Cagliari, per 67-42. Dopo un avvio contratto, le padrone di casa vanno avanti di 15 punti poco prima dell’intervallo. Nella seconda frazione le ploaghesi continuano a giocare fino al massimo vantaggio finale.

© Riproduzione riservata