Arrivano le prime sorprese nel campionato regionale di Promozione di basket. Al sud, infatti, cade la capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, mentre al Nord prosegue la fuga dell’Aurea Sassari.

Girone Sud. I sulcitani cadono tra le mura di casa contro il Sinis Basket, per 63-66. Gli ospiti, che hanno due partite in meno rispetto alla capolista, sono gli unici ancora imbattuti. Partenza di marca oristanese (15-19 al 10’), con reazione dei padroni di casa prima dell’intervallo (31-29 al 20’). Vantaggio tenuto nella terza frazione (47-44 al 30’). Il Sinis arriva meglio alle battute finali, aggancia e supera gli avversari. Miglior marcatore è Garau, con 26 punti. Alle spalle, da segnalare la vittoria del Condor, contro il Sinnai (56-53). Gara equilibrata (23-22 al 20’), decisa solo negli ultimi minuti. Netta vittoria, invece, del Carloforte, trascinato da un Cireddu da 19 punti, a Dolianova contro il Jolly (40-70). Break decisivo tra terzo e ultimo quarto. Netta vittoria anche del Poetto (Pinna il migliore con 15 punti) contro il Basket Quartu B per 67-36. Colpo esterno del Basket Quartu A, a Serramanna (42-62). La svolta negli ultimi 10’, con la compagine ospite che allunga dal 32-33 del 30’ al 42-62 finale. Chiude il quadro delle gare la vittoria del Siliqua, con un Ghiani da 22 punti, contro lo Spirito Sportivo, per 58-47.

Girone Nord. Conferma per l’Aurea Sassari che vince in casa del Macomer 2.0 per 53-73. Partita sempre controllata dai sassaresi, che hanno in Piu il miglior marcatore a quota 16. Tra gli inseguitori non perde un colpo la Gabetti Masters che batte la Santa Croce Olbia per 83-62, grazie anche ai 25 punti personali di Dore. Bella vittoria della Demones Ozieri contro l’Arzachena per 79-55. I padroni di casa allungano in maniera decisiva nell’ultima frazione dopo aver guidato il punteggio nell’arco di tutta la partita. Tra gli ozieresi, Rossi chiude con 18 punti. Chiude il quadro delle gare del girone una doppia vittoria esterna; quella della Dinamo 2000 sul campo della Ichnos Nuoro, per 60-72, e del CMB Porto Torres sul campo della 80&Co. Basket per 71-75.

© Riproduzione riservata