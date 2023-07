Mauro Ragatzu al Monastir (Promozione). Dopo una lunga trattativa l'attaccante di Quartu Sant'Elena arriva alla corte di Marcello Angheleddu. È durata solo una stagione l'avventura col Sant’Elena (Eccellenza), squadra del suo paese originario.

Dopo le giovanili con la Ferrini Quartu, Ragatzu, in virtù delle sue enormi qualità tecniche e fisiche, era subito finito nel mirino del Cagliari. La chiamata, infatti, non tardò ad arrivare. Tre stagioni nella Primavera con Elio Salvori prima e Giorgio Melis dopo. Il suo grande rammarico «non aver esordito con Cagliari in prima squadra». Il tecnico Nedo Sonetti lo convocava spesso, sia in casa che in trasferta, ma non ha mai avuto l’opportunità di scendere in campo. Dal 2002 al 2009 ha giocato nei professionisti tra C1 e C2 disputando sempre ottimi campionati. Successivamente sempre Serie D sino al 2018 quando scelse la Nuorese (Eccellenza). Con i barbaricini per due volte è stato capocannoniere e due anni fa vice.

In Prima categoria, Umberto Festa si è accasato con lo Jerzu. Il tecnico degli ogliastrini è Andrea Piccarrate. Obiettivo il salto di categoria.

