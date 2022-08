Altro rinforzo per l'Ilvamaddalena (Serie D). Arriva in biancoceleste il difensore Mattia Ferlicca (classe 2003), ex Vigor Perconti e Cythialbalonga.

Diversi colpo di mercato della Nuorese (Eccellenza). La società verdazzurra ha tesserato l’attaccante brasiliano Vinicius De Sousa Ferreira (classe 1989), la scorsa stagione al Fonni. E’ cresciuto nelle giovanili del Vasco De Gama e, dopo aver disputato tre stagioni nell'America FC, è approdato in Italia vestendo le maglie di Civitavecchia Calcio, Jolly Montemurlo, Monti Cimini e Nuova Chiusi. Poi l’esperienza nel campionato maltese con Marsa Fc, Sc Melleha e Bizzebbuga Fc. Presi anche il difensore Dainiele Sorbelli (2002), cresciuto nel Perugia e successivamente nel Gubbio sino all’esordio in Serie C e i centrocampisti Antonio Bussu, ex Naia (squadra della Missouri Baptist University), Taloro e Puri e Forti, e Giovanni Scanu, ex Porto Cervo, Tempio e Telti.

Uno straniero anche per l’Arbus. Si tratta del centrocampista Josue Andrada che nella scorsa stagione ha mlitato nella prima parte con la Bovalinese e nella seconda col Capo Vaticano. Cresciuto nel settore giovanile dell’Instituto Atlético Central Córdoba, ha poi giocato con San Martin Tucuman, Estudiantes de Río Cuarto e Club Atletico Atlanta.

L'Oschirese ha tesserato l'attaccante argentino Joaquin Bahaia, classe 1999.

