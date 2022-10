Messo in bacheca il Memorial Saba, ormai appuntamento fisso della preseason delle due portacolori sarde dell’A2 femminile di basket, il Cus Cagliari è pronto per la prima di campionato che, alle 15.39 di sabato, lo vedrà impegnato in casa contro l’Umbertide.

In estate per il sodalizio universitario si è chiuso un ciclo con gli addii, tra gli altri, di Prosperi, Ljubenovic e Niola, e se ne è aperto un altro, con l’arrivo di Stawinska, Gagliano, Giangrasso. Al contempo è stato stipulato l’accordo con la Virtus, per dare modo di emergere alle giovani talentuose del territorio, ed è nato anche il progetto Campus, per selezionare promesse provenienti da tutta Italia.

Il tempo scorre veloce e, archiviata un’estate di cambiamenti, si è aperto un autunno che sancisce il ritorno alle competizioni.

“La squadra sta mostrando grande disponibilità al lavoro e alla condivisione degli obiettivi del club. Questo ci dà fiducia ed energia per il futuro, perché siamo un gruppo con grandi margini di miglioramento”, ha sottolineato coach Federico Xaxa. “Sono convinto che sabato saremo pronti per affrontare Umbertide, la squadra finalista della scorsa stagione che anche quest’anno ha allestito un roster di primissima fascia”.

