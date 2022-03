Il 78-52 incassato lo scorso weekend sul campo del San Giovanni Valdarno, capolista del girone Sud dell’A2 femminile di basket, non ha turbato il Cus Cagliari, che ha saputo restare in partita fino a metà dell’ultimo quarto prima di cedere alla corazzata toscana.

Ottimo piazzamento. Le universitarie sono ottave, con un bottino di sedici punti in diciotto partite. Il loro obiettivo è ottenere il miglior piazzamento possibile e, in una classifica che si sta rivelando sempre più corta, conquistare un posto nella griglia playoff.

“È vero, abbiamo i playoff in testa e lo consideriamo un traguardo alla portata. È un campionato molto equilibrato, mancano solo due mesi alla fine e adesso ogni gara è decisiva, basta un successo o una sconfitta per passare dalla zona playoff a quella playout”, ha spiegato coach Federico Xaxa. “Questa è la realtà ma non ci spaventa, noi lavoriamo costantemente per migliorarci e crescere, in ogni gara verifichiamo il nostro livello e siamo convinti di essere a buon punto”.

I rientri. Il gruppo squadra è al completo, anche le ex lungodegenti Striulli e Madeddu sono tornate a disposizione e stanno lasciando il segno, dunque non resta che guardare al futuro con fiducia. “Abbiamo recuperato Erika e Federica, non abbiamo bisogno di effettuare nessun intervento sul mercato, siamo in crescita e convinti di avere le carte in regola per affrontare al meglio il rush finale”, ha aggiunto il tecnico cussino. “Sono soddisfatto della nostra difesa, in certe partite è quella che vogliamo mettere in campo, in altre un po’ meno ma stiamo diventando sempre più costanti. In attacco possiamo ancora migliorare, però già a Valdarno si è visto qualcosa su cui stiamo lavorando, crediamo di poter riuscire a mettere qualche punto in più. Abbiamo rotazioni molto ampie, giochiamo in otto, in nove o persino in dieci, tutte vanno in campo e fanno parte del sistema”.

Buona la prova contro la capolista. A proposito dell’incontro in casa della capolista, Federico Xaxa ha analizzato l’atteggiamento della propria squadra: “A Valdarno abbiamo provato a stare in partita e a giocare alla pari con la squadra più forte del campionato. Poi, quando loro hanno confezionato un piccolo break a metà quarto quarto, avremmo potuto tenere e invece le ragazze si sono un po’ fermate. Non voglio giustificarle, perché la mentalità giusta è provarci sempre anche se sembra che non si possa più vincere. Bisogna stare sempre sul pezzo, sul qui e ora, è necessario provare a giocare ogni minuto della partita”.

Il prossimo impegno. Nel fine settimana, il Cus Cagliari sarà impegnato nel recupero della 15ª giornata, in casa contro il Savona. All’andata finì 61-59 e al momento le liguri hanno sedici punti, come le cagliaritane, ma hanno giocato due partite in meno. “Giocheremo domenica alle 15.30 al Sa Duchessa, per noi è una sfida molto importante in ottica playoff, vogliamo vincere e ribaltare la differenza canestri”, ha concluso il coach delle universitarie.

© Riproduzione riservata