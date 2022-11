Voleva la vittoria nel suo paese natale che lo ha accolto con un boato in una via Stazione gremita.

Claudio Solla ha dominato la ventiquattresima edizione della ‘’Maratonina Città di Uta’’, andata in scena questa mattina. Una manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Uta 2000, che, dopo tre anni di assenza a causa della pandemia, ha coinvolto oltre settecento persone. Tra le donne, proprio come al maschile, assolo della veterana Claudia Pinna. Sui 10,5 km vittoria per il promettere Junior Alessandro Careddu (Atletica Porto Torres) in 35’38’’, tra le donne la vittoria è andata a Veronica Pala (F35, Ichnos) in 42’07’’.

Per Solla, portacolori del Cagliari Marathon Club, non solo la soddisfazione del trionfo in una delle gare più prestigiose del panorama isolano ma anche la ciliegina sulla torta del nuovo personale in mezza maratona grazie al tempo di 1h09’32’’ ottenuto al termine di una gara tirata dal primo metro ma gestita con astuzia. Personale anche per il secondo classificato, la Promessa dell’Atletica Olbia Francesco Mei in 1h10’56’’. A completare il podio Oualid Abdelkader, sempre del Cagliari Marathon Club, terzo in 1h12’40’’. Tra le donne, la sempreverde Claudia Pinna porta ancora il Cus Cagliari sul gradino più alto del podio concludendo in 1h18’20’’, decima assoluta, davanti a un’ottima Elisabetta Orrù (F40, Cagliari Atl. Legg.) seconda alle sue spalle con il nuovo personale di 1h20’36’’.

“Siamo felicissimi, è stata una giornata stupenda’’, il commento del presidente della Polisportiva Uta 2000 Nicola Melis, “suggellata dalla vittoria di un nostro compaesano. Ora guardiamo con ancora più entusiasmo alla venticinquesima edizione del 2023’’.

