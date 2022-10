Non smette di segnare l’attaccante argentino della Villacidrese, Ryduan Palermo. Con la rete di domenica scorsa contro il Lanusei, il gaucho ha raggiunto quota nove. Per lui una media di un gol ogni 70 minuti considerato che ha disputato sette incontri. Alle sue spalle il vuoto. In seconda posizione si piazza Lorenzo Camba della Ferrini Cagliari, a segno nella sconfitta interna col Latte Dolce.

A quattro reti Mauricio Villa (Budoni), Kaio Piassi (Latte Dolce), Franco Magno (Monastir Kosmoto), Danilo Ruzzittu (1 rig.) (San Teodoro) e Andrea Sanna (Tharros) vengono raggiunti da Sebastiano Galloni (Arbus), Jeffery Imoh (Bosa), Giuseppe Meloni e Giacomo Santoro (Budoni) e Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi).

9 RETI

Ryduan Palermo (4 rig.) (Villacidrese)

5 RETI

Lorenzo Camba (1 rig.) (Ferrini)

4 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Jeffery Imoh (Bosa)

Giuseppe Meloni (Budoni)

Giacomo Santoro (Budoni)

Mauricio Villa (2 rig.) (Budoni)

Kaio Piassi (1 rig.) (Latte Dolce)

Franco Magno (1 rig.) (Monastir Kosmoto)

Danilo Ruzzittu (1 rig.) (San Teodoro)

Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi)

Andrea Sanna (Tharros)

3 RETI

Samuele Spano (1 rig.) (Calangianus)

Gianluca Podda (3 rig.) (Ferrini)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Silvio Fanni (Iglesias)

Luca Scognamillo (Latte Dolce)

Riccardo Arangino (2 Lanusei, 1 Monastir)

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)

Alberto Atzori (Tharros)

