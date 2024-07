Per la prima volta nella storia, la Serie A1 di basket femminile potrebbe accogliere il derby sardo. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e rilanciate da diversi siti specializzati, la Mercede Alghero sarebbe infatti pronta a iscriversi al massimo campionato e a raggiungere così la Dinamo Sassari.

Dopo le pesanti defezioni di Roma, Ragusa e Virtus Bologna, l'A1 pareva destinata al numero dispari, con 11 squadre al via. Ma l'organico, secondo trapela, potrebbe essere completato proprio dalla società catalana, che ritroverebbe quella categoria già affrontata tra il 2004 e il 2007. Il consiglio federale in programma mercoledì potrebbe dare ulteriori novità.

Nell'ultima stagione la Mercede Alghero ha preso parte al campionato regionale di Serie B, classificandosi al quarto posto al termine della regular season. Nei playoff, invece, è uscita di scena ai quarti di finale per mano del San Salvatore Selargius.

Il club algherese, da diversi anni a questa parte, ha inaugurato una politica di rafforzamento del settore giovanile basato anche su un reclutamento a carattere internazionale. E le soddisfazioni non sono mancate, come la partecipazione alle ultime finali nazionali Under 17.

