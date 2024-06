Ivan Cirinà è il nuovo allenatore della Nuorese. E’ arrivata oggi l’ufficialità da parte della società. Per l’ex Ghilarza, Torres e Stintino, una bella soddisfazione. «Ringrazio il direttivo e tutti i dirigenti che mi hanno permesso di arrivare in questa città. Impossibile dire di no ad una piazza come Nuoro. Sono felicissimo di essere qua», sono queste le prime parole del nuovo tecnico.

Sempre in Eccellenza, dopo la grande stagione segnata dal terzo posto (con tanto di finale playoff), il Villasimius ha blindato il tecnico Nicola Manunza. Resta anche il vice Thomas Congia. Per quanto riguarda l’organico si punta a blindare l’ossatura dello scorso torneo.

In Promozione, il Lanteri Sassari ha annunciato la separazione consensuale con l’allenatore Michele Pulina. È ufficiale anche l’addio di Sandro Acciaro dall’Arzachena. Mentre il Terralba ha rinnovato per un’altra stagione il contratto a Maurizio Firinu.

