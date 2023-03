Il nuoto è una disciplina che va ben oltre i numeri e i record: infatti, dietro ai cinque nuovi primati sardi Assoluti di Anna Conti si cela molto più che un talento cristallino e un impegno giornaliero cospicuo. C’è la passione genuina per ciò che fa e la consapevolezza che ogni vasca affrontata è un passo in avanti nel proprio percorso umano prima ancora che sportivo, elemento decisamente più significativo del risultato di rilievo. La nuotatrice della Sport Full Time Sassari, seguita dal tecnico Ilario Ierace, venerdì, sabato e domenica scorsa in vasca corta ai campionati sardi di categoria a Pirri nella piscina di Terramaini, ha siglato i nuovi record sardi assoluti sui 100 e 200 dorso in 59’’67 e 2’10’’65, oltre che sui 200 e 400 misti con i tempi di 2’11’’82 e 4’40’’40. Non finisce qui però la schiera di prestazioni rilevanti: la Conti ha fatto suo il titolo sardo Seniores facendo il quinto record sui 50 dorso in 28’’19: accanto a sé, immancabile, un Ilario Ierace che ai proclami predilige di gran lunga la moderazione e il lavoro certosino.

Ierace cinque nuovi titoli sardi assoluti e cinque titoli regionali Seniores.

«Sono state tre giornate importanti, sicuramente Anna ha fatto un ulteriore passo in avanti che le consente di guardare alle nuotatrici più forti d’Italia con la consapevolezza di poter dire la sua».

Vi aspettavate questa sfilza di record?

«Aspettarsi un record è un qualcosa di insidioso, quando un nuotatore scende in vasca non può realmente sapere come sta. Le gare sono imprevedibili e, davvero, fanno caso a sé: sapevamo, però, di esserci allenati bene e questo è un tassello essenziale per rendere al meglio».

Tra i cinque record quali sono quelli dove Anna Conti si è espressa con più efficienza?

«Premetto che è stata brava in tutte le gare, sicuramente però sui 200 e 400 misti ha mostrato una brillantezza notevole essendo molto completa».

A proposito di completezza, come ha gestito le singole frazioni?

«Ha interpretato molto bene il delfino, gestendo il ritmo così da arrivare al dorso al massimo delle forze. Il dorso, ormai si sa, è il suo punto forte e ha incrementato notevolmente il ritmo, a rana sta migliorando sempre di più e ha tenuto una buona andatura per poi concludere determinata a stile libero».

Quando rivedremo Anna Conti in vasca?

«Tra tre settimane ai Tricolori Assoluti primaverili in vasca lunga a Riccione, sarà un’esperienza importante dove punteremo a un posto tra le prime dieci».

Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso in Anna Conti?

«La consapevolezza e la maturità: Anna è una ragazza che sta crescendo sempre di più e in ogni nuova stagione compie passi in avanti significativi. È determinata e soprattutto sa che l’umiltà è fondamentale per nuotare forte: mai adagiarsi sugli allori e perdersi in elogi, bisogna impegnarsi al massimo senza mai dimenticare che i grandi traguardi si raggiungono silenziosamente».

