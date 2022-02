Domani nel campionato di Promozione si giocano cinque anticipi. Alle 15 Villamassargia-Cortoghiana (girone A), Ozierere-Tharros (B) e Stintino-Valledoria (C) e, alle 16, Arborea-Tonara e Sadali-Seulo (B). A Villamassargia in palio punti salvezza. La squadra di Titti Podda è reduce dal successo contro il Quartu 2000. Per il Cortoghiana si tratta dell’esordio nel nuovo anno.

Girone B. La capolista Tharros va a caccia di altri punti pesanti per tenere le distanze dal Tortolì. Posta in palio che scotta anche ad Arborea per quello che si annuncia un incontro ad alta quota. Delicatissimo in chiave salvezza Sadali-Seulo. “Il Seulo è in salute”, dice il neo acquisto del Sadali ed ex di turno, Bebo Palmas. “Cercheremo di fare la nostra gara”.

Nel gruppo Nord, lo Stintino vuole l’intero bottino per avvicinarsi alle prime della classe.

