La squadra del presidente Roberto Murru ha conquistato il primo posto nel girone A di Seconda categoria con due giornate di anticipo. “Un progetto maturato due anni fa ma ritardato dalla pandemia”, dice Murru. “Dedichiamo questa vittoria al fondatore, nel 1984, e presidente storico, Salvatore Murru. Risultato ampiamente meritato anche a detta degli avversari. Non è stato facile”, prosegue, “con tante concorrenti di valore che si sono presentante ai nastri di partenza. Vittoria costruita e raggiunta grazie ad un gruppo di giocatori molto giovani e validi, amici, capace di esprimere in campo le idee proposte dal tecnico Paolo Casu. Tutti protagonisti: staff tecnico, il direttore sportivo Giampaolo Spiga, i dirigenti Francesco Milia, Nello Barra, Antonio Tulli e Carlo Caredda, il massaggiatore e il magazziniere. Fondamentali, ciascuno nel suo ruolo, in questo percorso. Ci godiamo questa vittoria. Iniziamo a guardare avanti. Ringraziamo tutte le istituzioni che prontamente ci hanno fatto i complimenti”. La Prima? “Ci confronteremo con realtà importanti della Città metropolitana. Cercheremo di allestire una rosa competitiva che possa esprimere un buon calcio”. L’auspico? “Migliorare la fruibilità del ‘Comparto 8’ fondamentale per riavvicinare i cittadini di Monserrato allo stadio. Prevediamo con fiducia un incontro con le autorità competenti”.

Ecco la rosa campione: portieri Muccione, Cossu, Manias e Martis; difensori Battistini, Casu, Deiana, Cabiddu, Cannavera, Flaminí, Soumahoro, Vargiu e Faedda; centrocampisti Portas, Fadda, Biondo, Pusceddu, Tuveri, Musiu e Dario e Michele Puddu; attaccanti Vacca, Spiga, Tulli, Corona e Marcialis.

