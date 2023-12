Al via l'inizio della stagione ciclistica dell’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol. E ci sarà anche il corridore di San Vito, Ignazio Cireddu. Nella scorsa stagione, il diciannovenne è arrivato quarto al campionato italiano a squadre e ha vinto, ad Arborea, tra gli Under 23, la gara di ciclocross.

«Un ragazzo che promette bene», si legge sul sito ufficiale del team con sede a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Il ritiro si svolge a Tezze di Piave. Previsti i test sulla salita del Pianezze durante la prima settimana e gli allenamenti sulla distanza di 100 chilometri a fine e inizio settimana. Gli atleti rimarranno a casa per Natale e Capodanno, da metà gennaio si partirà in attesa della prima corsa in programma a fine febbraio.

Cireddu è pronto per poter affrontare la nuova stagione consapevole che potrebbe essere decisiva per la sua carriera. Sta facendo enormi sacrifici, allenandosi duramente tutti i giorni con qualità e quantità. Ottenuta la maturità, ora si dedicherà totalmente al ciclismo con l’obiettivo di raggiungere il sogno di qualunque ragazzo della sua età, correre con i professionisti e magari partecipare al giro d'Italia.

Il carattere e le qualità non gli mancano. Ignazio Cireddu è figlio d’arte, anche il padre Roberto ha corso raggiungendo buoni livelli.



