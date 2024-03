È in programma il 16 marzo a Monserrato il “Gran Premio Ciclistico Città di Monserrato”, organizzato dalla G.S. Gino Mameli col patrocinio del Comune di Monserrato (assessorati Sport - Traffico Viabilità -Cultura e Spettacolo). La corsa è riservata alle categorie master maschile e femminile e si svolgerà su un circuito cittadino da ripetersi 25 volte.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 15 marzo. Il ritrovo dei concorrenti, per il ritiro dei pettorali, sarà dalle 15 alle 16 in Via Porto Botte 22 e la partenza alle 16.30. Il servizio di sicurezza sarà curato dal gruppo N.O.G.R.A. e dai Vigili della Polizia Locale del Comune di Monserrato. La partecipazione è a numero chiuso con un massimo di 40 corridori. Al momento gli iscritti sono una trentina. Tra i favoriti Eros Piras, Orlando Pitzanti vincitore a Quartu Sant’Elena, Andrea Pisanu, Paolo Massenti e Giuseppe Lampis dove nel circuito di Monserrato conquistò un terzo posto alle spalle di Emiliano Murtas e Eros Piras

Per la corsa maschile saranno premiati i primi tre assoluti ed i primi tre di ogni categoria (sono nove). Le premiazioni della gara femminile saranno condizionate dal numero delle partecipanti. «Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per la preparazione di questa manifestazione ciclistica», dice Gino Mameli, «sarà sicuramente un bell’evento».

