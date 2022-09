Una vittoria di prestigio, che lo consacra come uno dei giocatori di maggior caratura atletica. Una vittoria che proietta il giovane Christopher Vittoriani verso nuovi obiettivi di rilievo da raggiungere. Il portacolori della MaraBadminton Academy ha conquistato il ‘’Lettonia International Open’’ di badminton uno dei più importanti tornei del circuito Assoluti, superando nei turni iniziali le teste di serie del tabellone numero 5 e numero 4 ovvero il tedesco Holtz e il bulgaro Yanakiev. In semifinale e in finale ha avuto la meglio sui coriacei asiatici Lim Shun Tian di Singapore e su Cheng Han Tsai di China Taipei.

Sia Shun Tian che Han Tsai hanno impostato la partita sul piano fisico, giocando molto d’impeto e cercando di dominare Vittoriani a rete. Ma l’italo danese non si è fatto certo intimorire, giocando d’astuzia mostrandosi scaltro tatticamente, elemento che si è rivelato fondamentale per imporsi in finale, dove ha fatto suoi i due set per 21 a 18 e 21 a 15. Longilineo, veloce, ottimo giocatore da scambio lungo e capace di giocare a tutto campo: sono questi i punti di forza del portacolori della squadra di Maracalagonis che lo scorso anno si è piazzata seconda ai Tricolori a squadre.

“La vittoria di Vittoriani è per noi motivo di grande orgoglio’’, il commento di Rosario Maddaloni, direttore tecnico e capo degli allenatori della squadra, oltre ad essere anche allenatore della nazionale Under 13. “Ha dimostrato ottima lucidità e acuta visione tattica: questo suo trionfo sarà da stimolo per tutta la nostra squadra, così da diventare sempre più competitivi a livello nazionale’’.

© Riproduzione riservata