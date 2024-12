Ce l’ha fatta. Il Quattro Mori accede ai quarti di finale della Champions League femminile per la seconda stagione consecutiva. Nell’ultima partita del secondo turno la squadra del coach Stefano Curcio è stata battuta 3-1 in Francia dal Saint Denise ma passa ugualmente il turno. Bastava infatti vincere un incontro per mantenere il secondo posto del girone C dietro il Linz per differenza set anche in caso di sconfitta. Così è accaduto e il Quattro Mori festeggia, resta tra le prime otto d’Europa e completa così il quadro dei quarti. Farà compagnia alle detentrici, le polacche del Tarnobrzeg, alle francesi Saint Quentin, Etival e Metz, alle spagnole del Cartagena, al Berlin Eastside ed al Linz.

Primo match tra Zhu Zhengzhu e Miriam Carnovale, vinto 3-0 dall’atleta di Hong Kong e vantaggio Saint Denise. E’ il momento di Hu Limei, le speranze del Quattro Mori sono tutte sulle sue spalle. Ha di fronte la numero 20 del mondo, la francese Pavade. Hu Limei vince il primo set, perde nettamente il secondo, vince il terzo, nel quarto è sotto 9-7 a un passo dalla lotteria del quinto, ma rimonta e vince 11-9. I quarti di finale sono in cassaforte. Si continua con Tania Plaian sconfitta da Li Je, torna in campo Hu Limei contro Zhu, altro match combattuto terminato al quinto set in favore di quest’ultima. Piccola ma inutile soddisfazione.

Serie A1 maschile

La Marcozzi ha pareggiato a Messina per 3-3 nel recupero della quinta giornata. Risultato che consente alla squadra cagliaritana di restare da sola in testa alla classifica staccando il Carrara. Il Messina, ancora senza vittorie, lascia l’ultimo posto. Avevano iniziato bene Jeet Chandra e Carlo Rossi battendo 3-2 rispettivamente Stojanov e Giovannetti. Andamento analogo nei due incontri, sempre in vantaggio e quinto set senza storia. La rimonta del Messina inizia con il rumeno Ursu in quattro set su Vallino Costassa, il pari di Stojanov su Rossi, e sorpasso ancora di Ursu su Chandra. La Marcozzi va sotto, ci pensa Vallino Costassa a evitare la sconfitta battendo l’ex Giovannetti

