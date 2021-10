La spiaggia cagliaritana del Poetto si prepara all’invasione dei windsurf Techno 293. Saranno 75, divisi in sette categorie e si contenderanno domani e domenica la terza tappa del campionato zonale, dopo quelle di Porto Liscia e Arzachena.

Ad accoglierli, il Windsurfing Club Cagliari. Il Techno 293 è la classe di riferimento per il nostro circolo”, ha sottolineato il presidente, Andrea Caproni, “è una tavola che ha visto crescere e maturare tra gli altri campioni come Marta Maggetti e Carlo Ciabatti”.

I partecipanti. Saranno molti, tra gli eredi dei due azzurri, a partecipare alla due giorni cagliaritana. Come il campione italiano Under 13 in carica Pierluigi Caproni, e Teresa Medde, vincitrice della Coppa Italia Under 15, entrambi del circolo di casa. Da Arzachena, è invece in arrivo Kristian Porcu. Assenti giustificati, perché impegnati nel raduno con la Nazionale, il campione italiano Plus Federico Pilloni e Giorgio Falqui Cao.

Le gare. Domani pomeriggio le prime regate su percorso a bastone o quadrilatero e in due campi di regata: uno, per la veleggiata delle due categorie più giovani in gara, CH3 e CH4, il secondo per Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 Plus ed Experience.

Il premio. Domenica, a margine della premiazione, una breve cerimonia alla presenza del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e dell’assessore allo Sport, Andrea Floris, per celebrare la conferma del Windsurfing Club Cagliari come migliore scuola vela d’Italia tra 750 candidate.

© Riproduzione riservata