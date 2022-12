Alla finale del campionato del mondo di calcio prevista il pomeriggio del 18 dicembre non si rinuncia. E, piuttosto, si anticipa la gara di campionato regionale: il Carbonia, mettendosi infatti d'accordo con il Lanusei, ha deciso di disputare questo sabato 17 dicembre con inizio alle 15, e non domenica 18 dicembre, la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Domenica infatti è in programma alle 16 la finalissima della coppa del mondo. A differenza invece dell'ultima partita giocata domenica scorsa a Sant'Antioco contro la Tharros (vinta 2-0 dagli uomini di Diego Mingioni) per preservare il manto erboso dello Zoboli, si tornerà a Carbonia perché il terreno di gioco è parso in condizioni leggermente migliorate.

